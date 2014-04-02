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В Нижнем Тагиле открывается выставка «Под созвездием Стрельца» (ФОТО)
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В Нижнем Тагиле открывается выставка «Под созвездием Стрельца» (ФОТО)

2 апреля 2014, 13:15Общество
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