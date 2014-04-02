В Нижнем Тагиле открывается выставка «Под созвездием Стрельца» (ФОТО)

Созвездие Стрелец, под которым родилась сама художница, это знак огненной силы, стремлений, жажды открытий, нового, что, несомненно, проявилось в многогранном творчестве Светланы Николаевны. Её работы полны позитивной энергии, юмора и иронии. В ряду её излюбленных жанров - натюрморт, портрет, жанрово-бытовая композиция, её подносам свойственны яркость, свежесть красок, легкость, непринужденность живописи, она любитель придумывать забавные, добрые сюжеты лубочных композиций.

Светлана Николаевна постоянно находится в творческом поиске, экспериментирует непосредственно с самой росписью, ищет новые художественные средства выразительности, композиции, сюжета, орнамента и геометрических орнаментальных композиций. Особенно привлекательны портреты реальных людей, выполненные на подносе, они обретают особую прелесть. В своей работе Светлана Николаевна стремится к точности деталей, особенно это видно на работах цикла «Народный костюм», где она с научной точностью воспроизводит особенности старинной одежды.

Фотографии предоставлены музеем-заповедником

Эту выставку, на которой представлено около 40 работ, Светлана Николаевна посвятила своим родителям, которые недавно отметили золотой юбилей супружества. Напомним, что выставка работ С.Н. Поповой является шестой в программе «Мастера лаковой живописи», проводимой Нижнетагильским музеем-заповедником «Горнозаводской Урал».