В Нижнем Тагиле прошла профилактическая акция «Подросток-Игла»

В конце марта на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа проведена оперативно-профилактическая операция «Подросток-Игла», направленная на профилактику алкоголизма, наркомании в подростковой среде, предупреждение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных несовершеннолетними.

Вместе с участковыми уполномоченными и представителями территориальных комиссий по делам несовершеннолетних в ходе рейдовых мероприятий инспекторы ПДН проверяли места концентрации молодежи, в том числе развлекательные заведения, где возможно употребление наркотических и психотропных средств, а также заодно и спиртных напитков.

Большая профилактическая работа проводилась в образовательных учреждениях: беседы правового и медицинского характера с учащимися о последствиях употребления наркотических средств, психотропных веществ, курительных смесей, алкогольной и спиртосодержащей продукции и табачных изделий. Проверяя торговые точки, осуществляющие продажу алкогольной продукции, сотрудники полиции напоминали продавцам о необходимости обращать внимание на возраст покупателей спиртосодержащей продукции, обязательно просить предъявить документ, удостоверяющий личность, если возникают сомнения сообщают в пресс-службе МВД Нижнего Тагила.

Во время проведения оперативно-профилактических мероприятий инспекторы по делам несовершеннолетних в вечернее время на улице Липовый тракт задержали своего подопечного – 16-летнего подростка, который в общественном месте находился в состоянии опьянения. Юноша, осужденный за совершение кражи к условной мере наказания, не скрывал, что употреблял спайс. К тому же установлено, что молодой человек нарушил установленные судом ограничения и отсутствовал в ночное время дома. В отношении подростка составлен протокол на статье 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. К тому же в уголовно-исполнительную инспекцию направлено ходатайство о замене осужденному условного наказания на лишение свободы.

По словам начальника отдела по делам несовершеннолетних ОП № 16 подполковника Елены Старостиной, за время профилактической операции инспекторами ПДН к административной ответственности привлечено 8 подростков за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Семеро несовершеннолетних направлены на консультационные беседы к врачу-наркологу.