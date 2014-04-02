Выгодная ипотека от «Сбербанка» для клиентов «Этажей»!

У многих на слуху выгодная программа «Сбербанка» — «12-12-12» с фиксированной процентной ставкой, небольшим первоначальным взносом и малым сроком кредитования. Для тех, кому необходим более длительный срок выплат и меньшая ставка, разработана новая удобная акция.



Программа «12-12-30» отличается большим сроком выплаты — до 30 лет. «Так, если человек берёт квартиру за 2,5 млн., ему необходимо внести первоначальный взнос 300 тысяч. При сумме кредита 2,2 млн. рублей и сроке на 30 лет ежемесячный платёж составит чуть больше 22,5 тысяч — это та, сумма, на которую чаще всего и рассчитывают покупатели, - рассказывает Татьяна Решетникова, заместитель начальника отдела ипотечного брокериджа компании «Этажи».



Стоит отметить, что ставка 12% будет единой и до и после оформления квартиры в собственность.



Как и прежде, по программе можно приобретать как строящееся, так и готовое жильё от юридического лица — застройщика, инвестора, подрядчика.



Удобно и то, что на ряд объектов не требуется дополнительное обеспечение на инвестиционный период — поручительство или залог другой квартиры. Также не потребуется никаких расходов до оформления в собственность: банк не потребует делать оценку и оформлять страховку.



На период собственности необходимо учесть обязательный вид страхования — ежегодная страховка квартиры (примерно 0,1% от остатка долга).



Стоит отметить, что воспользоваться условиями программы можно только в офисах компаний-партнёров. В Тюмени можно подать заявку в компании «Этажи» по адресу: ул. Ленина, 38/1, 2-й этаж. В отделениях «Сбербанка» заявки рассматриваться не будут.



