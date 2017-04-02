Бесплатная раздача хлеба в одном из магазинов Екатеринбурга закончилась матом и оскорблениями в адрес продавцов (ФОТО)

В ноябре 2015 года жители Екатеринбурга получили подарок от одного из предпринимателей: пожилым людям в определенное время предлагалось получить бесплатно одну буханку хлеба в одни руки. Понятно, что количество буханок, выдаваемых бесплатно, было лимитировано.

Сначала бабушки и дедушки обрадовались, благодарили продавцов, но буквально за два-три месяца все изменилось. Хлеб выдавали до 12 часов дня: таково было решение администрации магазина. И количество буханок было ограничено: 40-50 в день.

Но потом особо активные бабушки стали требовать выдать им «положенную» буханку, даже при том, что они пришли позднее 12 часов, и бесплатного хлеба уже не осталось. Когда же продавцы объясняли, что не могут выдать «положенную» буханку, то выслушивали в свой адрес нецензурную брань и оскорбления.

Вдобавок, покупатели начали требовать бесплатно не только хлеб, но и другие продукты – крупы, макароны, а также обвиняли в жадности сотрудников магазина и говорили о том, что бедным пенсионерам продавцы обязаны выдать товар бесплатно. Они решили, что раз магазин имеет возможность выдать часть хлеба бесплатно, то сможет снабжать людей и другими продуктами.

Эксперимент по благотворительности пришлось прекратить. Но магазин не прекратил помогать адресно тем бабушкам и дедушкам, которым трудно передвигаться. Им продукты доставляются на дом. Порой, какие-то продукты предлагаются бесплатно или по себестоимости, чему пенсионеры очень рады.

История получила огласку в интернете и СМИ. «Не делай добра - не получишь зла»: самый популярный комментарий к данной истории, который можно было встретить в обсуждениях.

Но с 1 апреля 2017 года хозяин магазина решил возобновить бесплатную раздачу хлеба для пожилых людей. К тому же к нему обратились несколько хлебокомбинатов с предложением совместных проектов, поэтому хлеба хватит всем, об этом сообщает «Наша газета».

Фото: «Наша газета»

На этот раз екатеринбургский предприниматель планирует так организовать акцию благотворительности, чтобы снова не получить от жителей уральской столицы неадекватной реакции:

Учтем ошибки и снова будем делать мир добрее.