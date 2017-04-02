Психолог Ельцин Центра в Екатеринбурге заставила ребенка вымыть рот с мылом после того, как он сматерился (ФОТО)

В СМИ и соцсетях активно обсуждается история наказания ребенка, который выругался матом прилюдно. Одни критикуют психолога, другие одобряют такой метод: педагог заставила матерщинника помыть рот с мылом. А на следующий день женщину уволили, сообщает URA.RU.

У двух известных детских писателей –Успенского и Крапивина – тоже абсолютно противоположные мнения по данному поводу.

Создатель Чебурашки, кота Матроскина и других известных персонажей советских книг и мультфильмов Эдуард Успенский выступает в защиту женщины:

Замечательная тетка, молодец! Если бы она при этом колотила его или держала за волосы — был бы другой разговор, а так все нормально. Ее надо, наоборот, немедленно восстановить: таких людей надо беречь!

Он считает, что такое наказание нестандартно, но эффективно и не осуждает действия педагога: главное, что в результате такого метода воспитания ребенок долго не захочет материться.

Другой детский писатель - создатель знаменитой детской флотилии и «Каравеллы» Владислав Крапивин имеет совсем другое мнение по поводу увольнения педагога:

Уволили? И правильно сделали, потому что она нарушила законы и издевалась над ребенком. Разве можно такие вещи делать с детьми? Методов воспитания и наказания достаточно, есть и такие, которые не выходят за рамки законности, но подвергать ребенка насилию никак нельзя. А то, что она сделала — это насилие.

Тема еще не закрыта и будет долго обсуждаться в СМИ и социальных сетях, потому что сторонников того и другого мнений взволновала произошедшая ситуация.