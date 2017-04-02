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Психолог Ельцин Центра в Екатеринбурге заставила ребенка вымыть рот с мылом после того, как он сматерился (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Психолог Ельцин Центра в Екатеринбурге заставила ребенка вымыть рот с мылом после того, как он сматерился (ФОТО)

2 апреля 2017, 14:40Общество
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