5-летний план развития Нижнего Тагила утвержден в администрации Свердловской области
В администрации Свердловской области прошло совещание по подготовке к 300-летию Нижнего Тагила сообщил, на котором был представлен план на ближайшие пять лет по преобразованию города.
По словам главы области Евгения Куйвашева, в этот план входит не только организация праздничных мероприятий, но и благоустройство города, строительство и реконструкция объектов различных видов инфраструктуры, реставрация памятников культуры.
Например, будет построен мост через Нижнетагильский пруд, сделаны новые трамвайные ветки, проведена реконструкция спортивного стадиона «Высокогорец» и Нижнетагильского театра кукол, пишет «Znak».
Основной целью в реализации мероприятий по подготовке к празднованию юбилея города является значительное повышение качества жизни тагильчан и гостей города, обеспечение привлекательности города для инвесторов и развитие туризма на основе концептуального улучшения городской среды, бесперебойного функционирования и развития социальной инфраструктуры и всех систем обеспечения города. Запланирован переход к системе «Умный город». Мы обязаны за короткий период создать условия, делающие город комфортным для самореализации талантливой молодежи, -- сказал глава Нижнего Тагила Сергей Носов.
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