Более 100 дольщиков пострадали при строительстве дома в Екатеринбурге
2 апреля, 16:10Общество
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Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело в отношении строительного кооператива. Должностные лица кооператива обвиняются в мошенничестве, жертвами стали более 100 человек.
Сюжеты: Екатеринбург
... Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество» по факту обмана более ста участников долевого строительства многоквартирного комплекса... сообщил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
Горелых рассказал, что кооператив с 2012 по 2017 годы занимался строительством многоквартирного комплекса в Екатеринбурге на улице 3-го Интернационала. Срок сдачи объекта нарушен. В данный момент строительная площадка пустует.
Дольщикам не вернули деньги и не передали в собственность квартиры. Следователи определяют точное число пострадавших и сумму ущерба.
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