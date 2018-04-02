Демонтаж «обломков» телебашни завершился в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Работникам на экскаваторе, оснащённом гидроножницами, предстояло разрушить основание телебашни, а также часть стены, которая упала на шайбу после подрыва. Гидроножницы «откусывали» части стены, разрушая их давлением. Чтобы добраться до башни, для спецтехники сделали насыпь, однако затем работы всё же продолжились с земли.