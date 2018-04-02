Демонтаж «обломков» телебашни завершился в Екатеринбурге (ВИДЕО)
В столице Урала завершились работы по ликвидации телебашни, которая была частично снесена 24 марта. На месте работала спецтехника, которая разрушила «огрызок», оставшийся на основании, или «шайбы», постройки.
Работникам на экскаваторе, оснащённом гидроножницами, предстояло разрушить основание телебашни, а также часть стены, которая упала на шайбу после подрыва. Гидроножницы «откусывали» части стены, разрушая их давлением. Чтобы добраться до башни, для спецтехники сделали насыпь, однако затем работы всё же продолжились с земли.
За работой екатеринбуржцы могли следить в прямом эфире: велась трансляция, передает «E1.ru».
Видео: «Ura.ru»
Днём ранее на территории телебашни взорвали фейерверки. Екатеринбуржцы были уверены, что таким образом пытались замаскировать подрыв остальной части здания. В доказательство этому сообщали о защитной сетке, натянутой у основания башни, а также об облаке пыли и оцеплении места полицейскими. Официально эта информация не подтверждалась.
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