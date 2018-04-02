Демонтаж «обломков» телебашни завершился в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Работникам на экскаваторе, оснащённом гидроножницами, предстояло разрушить основание телебашни, а также часть стены, которая упала на шайбу после подрыва. Гидроножницы «откусывали» части стены, разрушая их давлением. Чтобы добраться до башни, для спецтехники сделали насыпь, однако затем работы всё же продолжились с земли.





За работой екатеринбуржцы могли следить в прямом эфире: велась трансляция, передает «E1.ru».







Видео: «Ura.ru»

Днём ранее на территории телебашни взорвали фейерверки. Екатеринбуржцы были уверены, что таким образом пытались замаскировать подрыв остальной части здания. В доказательство этому сообщали о защитной сетке, натянутой у основания башни, а также об облаке пыли и оцеплении места полицейскими. Официально эта информация не подтверждалась.