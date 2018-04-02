Более 100 дольщиков пострадали при строительстве дома в Екатеринбурге

Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело в отношении строительного кооператива. Должностные лица кооператива обвиняются в мошенничестве, жертвами стали более 100 человек.

... Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество» по факту обмана более ста участников долевого строительства многоквартирного комплекса..., -- сообщил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.



Горелых рассказал, что кооператив с 2012 по 2017 годы занимался строительством многоквартирного комплекса в Екатеринбурге на улице 3-го Интернационала. Срок сдачи объекта нарушен. В данный момент строительная площадка пустует.





Дольщикам не вернули деньги и не передали в собственность квартиры. Следователи определяют точное число пострадавших и сумму ущерба.