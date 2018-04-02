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Новости Нижнего Тагила

Более 100 дольщиков пострадали при строительстве дома в Екатеринбурге

2 апреля 2018, 16:10Добавить новость
деньги,Екатеринбург,кража,мошенничество,нарушение,полиция,строительство,уголовное дело,обман,обманутые дольщики,многоквартирные дома,Валерий Горелых

Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело в отношении строительного кооператива. Должностные лица кооператива обвиняются в мошенничестве, жертвами стали более 100 человек.

... Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество» по факту обмана более ста участников долевого строительства многоквартирного комплекса..., -- сообщил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.


Горелых рассказал, что кооператив с 2012 по 2017 годы занимался строительством многоквартирного комплекса в Екатеринбурге на улице 3-го Интернационала. Срок сдачи объекта нарушен. В данный момент строительная площадка пустует.

Дольщикам не вернули деньги и не передали в собственность квартиры. Следователи определяют точное число пострадавших и сумму ущерба.

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