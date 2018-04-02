Екатеринбуржец ответит перед судом за пострадавших при пожаре в детском саду детей

Владелец незарегистрированной сети частных детских садов, в одном из которых 25 марта 2016 года произошел пожар, ответит перед судом.

Согласно версии следствия, 40-летний екатеринбуржец управлял сетью частных детских садов. Мужчина не оформил индивидуальное предпринимательство. Помещения не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам противопожарной безопасности.





25 марта 2016 года в детском саду, расположенном на улице 8 Марта, произошел пожар. Возникло возгорание отделки стен и потолка, выполненной из горючих материалов. Началось задымление. В квартире, где располагался детсад, не было пожарной сигнализации, пути эвакуации не были предусмотрены. Четверо детей получили острое отравление продуктами горения. У одного из детей также термический ожог кожи головы и кистей рук 1-2 степени. В числе пострадавших оказались двое сыновей владельца детского сада.



