Екатеринбуржец ответит перед судом за пострадавших при пожаре в детском саду детей

25 марта 2016 года в детском саду, расположенном на улице 8 Марта, произошел пожар. Возникло возгорание отделки стен и потолка, выполненной из горючих материалов. Началось задымление. В квартире, где располагался детсад, не было пожарной сигнализации, пути эвакуации не были предусмотрены. Четверо детей получили острое отравление продуктами горения. У одного из детей также термический ожог кожи головы и кистей рук 1-2 степени. В числе пострадавших оказались двое сыновей владельца детского сада.