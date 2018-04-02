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Новости Нижнего Тагила

Главврач из Нижнего Тагила возглавит Тюменскую ОКБ №2

2 апреля 2018, 20:10Добавить новость
Нижний Тагил,тюмень,Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр,ОКБ №2,главврач,травматолог-отопед,врач

Роман Паськов назначен на должность главного врача Тюменской областной клинической больницы №2.

Паськов является доктором медицинских наук, профессором кафедры травматологии и ортопедии с курсом детской травматологии ТюмГМУ, врачом-ортопедом высшей категории.

 

В 2003 году он окончил Медицинскую академию в Тюмени по специальности «Травматология и ортопедия». В 2005 году закончил ординатуру. В ОКБ №2 начинал травматологом-ортопедом. Позже перешел в Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр, где последние несколько лет занимал должность главврача.

 

Паськов в ОКБ №2 займет место Натальи Сливкиной, которая написала заявление об уходе по собственному желанию, сообщает «Znak».

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