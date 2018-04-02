Краснотурьинские дети хулиганят на мемориале в память жертв пожара в Кемерово (ФОТО)
2 апреля, 09:00Общество
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В Краснотурьинске местные хулиганы подожгли игрушки, которые горожане возложили на мемориале в память погибшим детям и взрослым в трагедии в ТРЦ в Кемерово.
Игрушки были размещены на площади в центре города. Местные жители рассказали, что подростки 13-14 лет поджигают игрушки, а также едят конфеты и убирают венки и цветы с мемориала. Некоторых детей горожане знают по именам.
На месте нет камер видеонаблюдения, оборудование появится лишь в апреле или мае, передаёт «Вечерний Краснотурьинск».
В пресс-службе областной полиции пояснили, что ЧП было зарегистрировано. При этом местные
правоохранители уже начали проводить проверку, по итогам которой будет принято решение об ответственности, пояснил начальника пресс-службы ГУ МВД по региону полковник Валерий Горелых.
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Фото: «Вечерний Краснотурьинск»
Напомним, в трагедии в Кемерово пожар в торговом центре унёс жизни 64 человек.
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