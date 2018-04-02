Краснотурьинские дети хулиганят на мемориале в память жертв пожара в Кемерово (ФОТО)

Игрушки были размещены на площади в центре города. Местные жители рассказали, что подростки 13-14 лет поджигают игрушки, а также едят конфеты и убирают венки и цветы с мемориала. Некоторых детей горожане знают по именам.



На месте нет камер видеонаблюдения, оборудование появится лишь в апреле или мае, передаёт «Вечерний Краснотурьинск».



В пресс-службе областной полиции пояснили, что ЧП было зарегистрировано. При этом местные

правоохранители уже начали проводить проверку, по итогам которой будет принято решение об ответственности, пояснил начальника пресс-службы ГУ МВД по региону полковник Валерий Горелых.

Фото: «Вечерний Краснотурьинск»



Напомним, в трагедии в Кемерово пожар в торговом центре унёс жизни 64 человек.