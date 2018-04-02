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Новости Нижнего Тагила

Краснотурьинские дети хулиганят на мемориале в память жертв пожара в Кемерово (ФОТО)

2 апреля 2018, 09:00Добавить новость
город,Свердловская область,Краснотурьинск,вандализм,вандалы,зимняя вишня,хулиганство
В Краснотурьинске местные хулиганы подожгли игрушки, которые горожане возложили на мемориале в память погибшим детям и взрослым в трагедии в ТРЦ в Кемерово.

Игрушки были размещены на площади в центре города. Местные жители рассказали, что подростки 13-14 лет поджигают игрушки, а также едят конфеты и убирают венки и цветы с мемориала. Некоторых детей горожане знают по именам.

На месте нет камер видеонаблюдения, оборудование появится лишь в апреле или мае, передаёт «Вечерний Краснотурьинск».

В пресс-службе областной полиции пояснили, что ЧП было зарегистрировано. При этом местные
правоохранители уже начали проводить проверку, по итогам которой будет принято решение об ответственности, пояснил начальника пресс-службы ГУ МВД по региону полковник Валерий Горелых.

 

город,Свердловская область,Краснотурьинск,вандализм,вандалы,зимняя вишня,хулиганство
Фото: «Вечерний Краснотурьинск»


Напомним, в трагедии в Кемерово пожар в торговом центре унёс жизни 64 человек.

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