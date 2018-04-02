«Магнит» в Екатеринбурге затоплен из-за сработавшей пожарной сигнализации (ФОТО)
2 апреля, 08:00Общество
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В первый день апреля в одном из магазинов сети «Магнит» в Екатеринбурге сработала пожарная сигнализация. Это произошло на улице Кирова.
Сюжеты: Екатеринбург
Причина срабатывания сигнализации не уточняется. Покупателям сообщили, что это были учения.
Очевидцы рассказали, что после срабатывания пожарной сигнализации через пять минут по стенам потекла вода.
Всех сотрудников и покупателей пришлось вывести из помещения. Подробности произошедшего устанавливаются, передает издание «Комсомольская правда. Урал».
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