«Магнит» в Екатеринбурге затоплен из-за сработавшей пожарной сигнализации (ФОТО)

Причина срабатывания сигнализации не уточняется. Покупателям сообщили, что это были учения.

Очевидцы рассказали, что после срабатывания пожарной сигнализации через пять минут по стенам потекла вода.

Всех сотрудников и покупателей пришлось вывести из помещения. Подробности произошедшего устанавливаются, передает издание «Комсомольская правда. Урал».