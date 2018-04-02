5-летний план развития Нижнего Тагила утвержден в администрации Свердловской области



Основной целью в реализации мероприятий по подготовке к празднованию юбилея города является значительное повышение качества жизни тагильчан и гостей города, обеспечение привлекательности города для инвесторов и развитие туризма на основе концептуального улучшения городской среды, бесперебойного функционирования и развития социальной инфраструктуры и всех систем обеспечения города. Запланирован переход к системе «Умный город». Мы обязаны за короткий период создать условия, делающие город комфортным для самореализации талантливой молодежи, -- сказал глава Нижнего Тагила Сергей Носов.