Проверка системы оповещения началась в Нижнем Тагиле
2 апреля, 18:15Общество
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2 апреля в 10 часов утра на улицах Нижнего Тагила включили громкоговорители. Включение прошло в рамках комплексной проверки системы оповещения населения.
Сюжеты: Нижний Тагил
Проверку начали по указу мэра Сергея Носова, во время неё из громкоговорителей звучала музыка. Осмотр системы оповещения пройдет в течение дня. По результатам теста будет вынесен вердикт о качестве работы системы оповещения, отмечают «Все новости».
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