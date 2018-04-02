-2
Свердловская область
Нижний Тагил
-2
вечер: +1
ночь: -4
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 57.26 - 0.5
EUR 70.56 - 0.53
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Страстная неделя началась у православных христиан со 2 апреля

2 апреля 2018, 14:55Добавить новость
Россия,христиане,страстная неделя,пасха,верующие,Патриарх Кирилл,Христос,евангелие,воскресение
Со 2 апреля 2018 года началась Страстная неделя. В течение всей недели православные христиане будут вспоминать о последних 7 днях жизни Иисуса Христа.

Завершится Страстная неделя в этом году 8 апреля праздником Воскресения Христова.

Каждый день Страстной недели называют великим – по значимости событий Евангелия. Великая пятница является самым грустным днем для всех верующих – это день распятия Христа.

Торжественная пасхальная служба пройдет в храме Христа Спасителя в ночь на 8 апреля 2018 года, сообщает ТАСС.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Митрополит Кирилл провёл рождественское богослужение в храме в Екатеринбурге (ФОТО)
7 января, 14:10
3 0
Чудотворная Чимеевская икона прибудет в Екатеринбург из Курганской области
27 января, 09:00
6 0
Менее 2% россиян посетили рождественские службы
8 января, 12:30
3 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 37
Подписаться на новости