Страстная неделя началась у православных христиан со 2 апреля

Со 2 апреля 2018 года началась Страстная неделя. В течение всей недели православные христиане будут вспоминать о последних 7 днях жизни Иисуса Христа.

Завершится Страстная неделя в этом году 8 апреля праздником Воскресения Христова.



Каждый день Страстной недели называют великим – по значимости событий Евангелия. Великая пятница является самым грустным днем для всех верующих – это день распятия Христа.



Торжественная пасхальная служба пройдет в храме Христа Спасителя в ночь на 8 апреля 2018 года, сообщает ТАСС.