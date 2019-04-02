140 килограммов яблок изъято со склада в Нижнем Тагиле

Управление Россельхознадзора Свердловской области совместно с сотрудниками Нижнетагильской транспортной прокуратуры и Нижнетагильского таможенного поста изъяли на территории оптового склада в Нижнем Тагиле 140 килограммов яблок и груш сомнительного происхождения. На фруктах отсутствовала маркировка. Предприниматели не смогли предоставить товарно-сопроводительные документы.