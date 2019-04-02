140 килограммов яблок изъято со склада в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:22ОбществоФото: Россельхознадзор по Свердловской области
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На складе в Нижнем Тагиле были обнаружены фрукты без соответствующей документации, сообщает управление Россельхознадзора Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Управление Россельхознадзора Свердловской области совместно с сотрудниками Нижнетагильской транспортной прокуратуры и Нижнетагильского таможенного поста изъяли на территории оптового склада в Нижнем Тагиле 140 килограммов яблок и груш сомнительного происхождения. На фруктах отсутствовала маркировка. Предприниматели не смогли предоставить товарно-сопроводительные документы.
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Товар был изъят и уничтожен на полигоне бытовых отходов.
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