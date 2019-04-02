15 сирот в Кировграде смогли получить жилье после вмешательства прокуратуры

В прокуратуру обратилась девушка, оставшаяся без попечения родителей и имеющая право на получение жилплощади. В рамках проверки соблюдения жилищных прав детей-сирот надзорное ведомство установило, что до совершеннолетия заявительница проживала у опекунов, затем поступила в вуз и начала проживать в общежитии, таким образом, собственного жилья она не имела. Несмотря на это, жилплощадь девушке выделена не была.