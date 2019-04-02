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15 сирот в Кировграде смогли получить жилье после вмешательства прокуратуры
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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15 сирот в Кировграде смогли получить жилье после вмешательства прокуратуры

Сегодня, 13:29ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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