15 сирот в Кировграде смогли получить жилье после вмешательства прокуратуры
15 детей-сирот в Кировграде смогли получить положенное по закону жилье только после вмешательства прокуратуры, сообщает прокуратура Свердловской области.
В прокуратуру обратилась девушка, оставшаяся без попечения родителей и имеющая право на получение жилплощади. В рамках проверки соблюдения жилищных прав детей-сирот надзорное ведомство установило, что до совершеннолетия заявительница проживала у опекунов, затем поступила в вуз и начала проживать в общежитии, таким образом, собственного жилья она не имела. Несмотря на это, жилплощадь девушке выделена не была.
Прокуратура направила в суд исковое заявление к Министерству строительства Свердловской области, региональному Фонду жилищного строительства, Управлению социальной политики Кировграда с требованием о предоставлении жилого помещения.
Помимо этого, были выявлены аналогичные случаи непредоставления положенного по закону жилья детям-сиротам в Кировграде.
Суд исковые требования удовлетворил в полном объеме.
15 сиротам в Кировграде в торжественной обстановке были вручены ключи от благоустроенных квартир.