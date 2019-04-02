Екатеринбургский экс-депутат Плаксин избежал банкротства

Как следует из судебного заключения, истец (в лице представителей Примсоцбанка), и ответчик (в лице Игоря Плаксина) заключили между собой соглашение о погашении имеющейся задолженности без признания последнего банкротом. Напомним, что банкротства не избежал сын Плаксина – Михаил, который также был одним из бенефициаров строительного бизнеса. В отношении него начата процедура реализации имущества.