Нелегальные орехи и сухофрукты изъяты у таджика в Кольцово

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В Кольцово в Екатеринбурге у гражданина Таджикистана были изъяты запрещенные к ввозу орехи и сухофрукты, сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
В пункте пропуска через государственную границу в аэропорту Кольцово в багаже гражданина, прибывшего из Таджикистана, были обнаружены сушеные абрикосы массой 3 килограмма и смесь орехов массой 4 килограмма. Изъятое является подкарантинной продукцией высокого фитосанитарного риска.
Изъятые орехи и сухофрукты утилизированы, нарушитель привлечен к административной ответственности.
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