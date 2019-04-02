Нелегальные орехи и сухофрукты изъяты у таджика в Кольцово

В пункте пропуска через государственную границу в аэропорту Кольцово в багаже гражданина, прибывшего из Таджикистана, были обнаружены сушеные абрикосы массой 3 килограмма и смесь орехов массой 4 килограмма. Изъятое является подкарантинной продукцией высокого фитосанитарного риска.