Ранее судимая тагильчанка задержана по подозрению в мошенничестве

Как сообщают правоохранительные органы, к 79-летней пенсионерке пришла женщина, представившаяся сотрудницей известного в городе медицинского центра, и стала предлагать пожилой тагильчанке медицинские услуги. В этот момент дома находился сын пенсионерки. Он объяснил женщине, что его мать не нуждается в помощи и проводил гостью. Незнакомка уехала на автомобиле, номере которого предусмотрительно записал сын пенсионерки.

После ухода гостьи пожилая жительница Нижнего Тагила пожаловалась сыну, что женщина приходила к ней ранее и якобы за медицинские услуги взяла с нее 8 тысяч рублей. Гостья обещала ставить женщине уколы и капельницы, но пропала.

Мужчина написал заявление в полицию, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации.