Руководитель без образования и судимый психолог работали в детсаду Сысерти

Проверка проводилась по заявлению, в котором сообщалось, что в детском саду №58 «Петушок» в поселке Большой Исток Сысертского района на работу принят руководитель без соответствующего образования и опыта работы, а на должности педагога-психолога работает лицо, имеющее судимость. В заявлении также было сказано, что сотрудники детского сада вынуждены ежемесячно сдавать деньги на обеды, при этом суммы нигде не фиксируются.

После проведения проверки Антикоррупционным комитетом сведения были переданы в надзорные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям лиц дошкольного образовательного учреждения.

В ходе проверки прокуратурой был установлен и подтвержден факт трудоустройства сотрудника с непогашенной судимостью за совершение тяжкого преступления. В адрес начальника управления образования Сысертского городского округа было внесено представление с требованием об устранении нарушений, после этого сотрудник был уволен. Также подтвердился факт о трудоустройстве на руководящую должность сотрудника, не отвечающего квалификационным требованиям.