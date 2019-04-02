Свердловчанин предстанет перед судом за кражу мехового кота в Кольцово
Сегодня, 13:07ОбществоФото: РИА «Новый День»
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Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за кражу мехового кота и варежек в сувенирной лавке аэропорта Кольцово, сообщает РИА «Новый День».
Сюжеты: Екатеринбург
Преступление было совершено 26 декабря 2018 года. Житель Екатеринбурга, ожидающий посадку на рейс до Москвы, зашел в сувенирный магазин, где украл игрушечного кота и две пары варежек из меха норки. Общая стоимость похищенного составила 20 тысяч рублей.
Украденное мужчина презентовал своей девушке, с которой направлялся в Москву. Злоумышленник был задержан по горячим следам, меховые изделия были изъяты.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Материалы переданы в суд.
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Ранее в суд были направлены материалы уголовного дела, возбужденного в отношении жительны Санкт-Петербурга, укравшей в Кольцово несколько флаконов духов.
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