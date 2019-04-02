Свердловчанин предстанет перед судом за кражу мехового кота в Кольцово

Преступление было совершено 26 декабря 2018 года. Житель Екатеринбурга, ожидающий посадку на рейс до Москвы, зашел в сувенирный магазин, где украл игрушечного кота и две пары варежек из меха норки. Общая стоимость похищенного составила 20 тысяч рублей.

Украденное мужчина презентовал своей девушке, с которой направлялся в Москву. Злоумышленник был задержан по горячим следам, меховые изделия были изъяты.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Материалы переданы в суд.