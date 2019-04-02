В Тагиле обвиняемый в убийстве хоккеиста Чумарина потребовал суд присяжных

Напомним, 14 марта, на первом заседании суда, обвиняемый потребовал сменить судью Станислава Татаренко, аргументируя тем, что не доверяет правосудию. В отводе тогда было отказано. Сегодня Хазипов, а также его адвокат, вновь высказали недоверие суду.

Меня по беспределу можете осудить только вы. Я не доверяю суду. Мне сотрудники полиции, которые выбивали у меня явку, сразу сказали, что будете вы,заявил подсудимый.

Судья Татаренко рассмотрел ходатайство обвиняемого, но отказал и в отводе, и в суде присяжных.

После перед судом выступила мама погибшего хоккеиста Лариса Чумарина и его друг Дмитрий синяков, который был с Александром в день убийства. Последний заявил, что у Чумарина не было проблем и долгов, а в кафе «Девичья башня» он в вечер пропажи ни с кем не конфликтовал.

Следующее заседание суда назначено на 11 апреля.