В Тагиле обвиняемый в убийстве хоккеиста Чумарина потребовал суд присяжных
2 апреля в Ленинском райсуде Нижнего Тагила прошло слушание по делу об убийстве хоккеиста Александра Чумарина. 35-летний обвиняемый Самат Хазипов потребовал рассмотрения дела с участием присяжных, сообщает АН «Между строк».
Напомним, 14 марта, на первом заседании суда, обвиняемый потребовал сменить судью Станислава Татаренко, аргументируя тем, что не доверяет правосудию. В отводе тогда было отказано. Сегодня Хазипов, а также его адвокат, вновь высказали недоверие суду.
Меня по беспределу можете осудить только вы. Я не доверяю суду. Мне сотрудники полиции, которые выбивали у меня явку, сразу сказали, что будете вы,заявил подсудимый.
Судья Татаренко рассмотрел ходатайство обвиняемого, но отказал и в отводе, и в суде присяжных.
После перед судом выступила мама погибшего хоккеиста Лариса Чумарина и его друг Дмитрий синяков, который был с Александром в день убийства. Последний заявил, что у Чумарина не было проблем и долгов, а в кафе «Девичья башня» он в вечер пропажи ни с кем не конфликтовал.
Следующее заседание суда назначено на 11 апреля.
24-летний Александр Чумарин пропал 2 июля 2017 года после посещения кафе «Девичья башня». Его тело не нашли до сих пор. По версии следствия, в кафе он поссорился с Хазиповым, который догнал ушедшего домой Чумарина на улице Быкова и убил ударом ножа. Тело погрузили в багажник машины друга обвиняемого и скинули в карьер. Показания на Хазипова якобы дал его друг-водитель, который проходит по делу свидетелем.