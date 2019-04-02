ЖКХ «Южное» в Сысерти лишило сироту 100 тысяч рублей

ЖКХ «Южное» в Сысертском районе обязали вернуть сироте незаконно списанные судебными приставами с его счета 100 тысяч рублей, сообщает прокуратура Свердловской области.
Прокуратура провела проверку по факту незаконного списания денежных средств со счета сироты. В ходе проверки было установлено, что на личный счет молодого человека поступали денежные средства от уплаты алиментов от родителей, лишенных права воспитывать несовершеннолетнего.
В 2018 году коммунальная организация МУП ЖКХ «Южное» обратилась в суд с иском, в котором просила взыскать с молодого человека задолженность по платежам за услуги ЖКХ, которая была накоплена его родителями. При этом, в момент образования задолженности воспитанник детского дома в квартире не проживал, находился на попечении государства и не должен оплачивать коммунальные платежи. Данное условие не было учтено судом, который удовлетворил исковые требования в полном объеме. Со счета сироты списаны 100 тысяч рублей.
В ходе проверки надзорное ведомство выявило неправомерность принятого решения и обратилось в суд с просьбой о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Предыдущее решение было отменено, денежные средства возвращены на счет заявителя.