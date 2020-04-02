Число заболевших коронавирусом в Свердловской области возросло до 38 человек
Сегодня, 15:42ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области зарегистрировано пять новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
За минувшие сутки в Свердловской области подтвердили пять новых случаев коронавируса, итого заболевших в регионе 38 человек, пятеро из них выписаны из медучреждений после прохождения лечения.
Всего в России 3 548 заболевших, из них более 200 человек поправились, число смертей увеличилось до 30 человек.
Карта распространения коронавируса в России
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