Интерфакс и 1С предоставили бесплатный доступ к системе проверки контрагентов «СПАРК»

Как пишет «Интерфакс», аналитическая система собирает и анализирует информацию, на основе которой составляется оценка надежности юридических лиц.

Так, индекс финансового риска сервис рассчитывает для трех млн российских организаций, опираясь на финансовые и нефинансовые показатели. В качестве критериев берутся реальные платежи от ресурсоснабжающих, телекоммуникационных, торговых и многих других услуг из более чем полусотни сфер экономики.

Пользователи «СПАРК» также могут отслеживать изменения в руководстве контрагента, адреса организации и признаков банкротства. Отмечается, что разработчики адаптировали сервис под работу на мобильных устройствах и предприняли необходимые меры для качественной работы системы в условиях повышенной нагрузки.

Замглавы «Интерфакса», руководитель проекта «СПАРК» Роман Лаба отметил, что сервис обладает всеми возможностями для того, чтобы оперативно мониторить изменения на рынке, эффективно реагировать на них и грамотно управлять дебиторской задолженностью. По его словам, благодаря проекту «СПАРК» компании могут минимизировать потери и риски, а также продуктивно работать с контрагентами.

Председатель Совета директоров группы «Интерфакс» Михаил Комиссар отметил, что встроенный в программы 1С сервис «1СПАРК Риски» используют десятки тысяч компаний. Он подчеркнул, что благодаря этой системе даже небольшие фирмы имеют доступ к наиболее надежным и проверенным сведениям о бизнесе, включая задержки платежей и прогнозы по финансовой результативности.