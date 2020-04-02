Из-за коронавируса в РПЦ предложили отметить Пасху онлайн

Митрополит сообщил, что Священный синод примет решение о праздновании Пасхи и Страстной недели и даст рекомендации на этот счет. Однако, по его словам, верующим нужно быть готовыми к тому, что патриаршее богослужение придётся смотреть по телевизору. Также митрополит пояснил, что освещение куличей состоится. Празднование Пасхи в этом году приходится на 19 апреля.