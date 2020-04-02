Из-за коронавируса в РПЦ предложили отметить Пасху онлайн
Вчера, 23:24ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что россияне должны быть готовы к тому, что им придётся смотреть пасхальное богослужение по телевизору, пишет ТАСС.
Сюжеты: Коронавирус
Митрополит сообщил, что Священный синод примет решение о праздновании Пасхи и Страстной недели и даст рекомендации на этот счет. Однако, по его словам, верующим нужно быть готовыми к тому, что патриаршее богослужение придётся смотреть по телевизору. Также митрополит пояснил, что освещение куличей состоится. Празднование Пасхи в этом году приходится на 19 апреля.
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