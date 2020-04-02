Как в Нижнем Тагиле делают лекарства

Цепочку подготовки лекарственной формы запускает именно врач. Именно он выписывает рецепт по обращению пациента — будь то, детская простуда иди болезнь глаз. Доктор же составляет процентное содержание ингредиентов препарата, ставит штамп лечебного учреждения и указывает фамилию больного. Все вещества необходимо указывать на латинском языке, но аптекари признают: не все медработники придерживаются этого правила. Так или иначе, с рецептом можно обратиться в аптеку.

Тут же рассчитывается стоимость будущего препарата. Зависит она от количества грамм каждого ингредиента, плюс — упаковка. Посетителю выдается квитанция, в которой указано время получения готового лекарства, его стоимость. В квитанции указывается номер лекарства, который дублируется на изготовленной лекарственной форме.

Посетителю выдается квитанция с номерком изготовляемого лекарства, такой же номерок наклеивается на лекарство,рассказывают сотрудники аптеки.

Приготовлением лекарственных форм занимается непосредственно ассистент строго по рецепту врача. Здесь стоит отметить уникальность каждого рецепта. Они рассчитаны на индивидуальные особенности пациента. То есть, препарат, может, и имеет одно и то же название, но содержание некоторых ингредиентов отличается.

На рабочем месте ассистента стоят большие весы для взвешивания крупных субстанций, а также маленькие — для определения ингредиента вплоть до миллиграммов. В ящиках хранятся флаконы для готовых лекарственных форм и посуда для их приготовления — ступки и миски. На крутящейся стойке с названием «Внутреннее» расположены штангласы (или по-простому — баночки) с веществами. Цвет надписи имеет своё определённое значение.

Если на штангласе написано на светлом фоне черным цветом, то это субстанция общего списка, красным — сильнодействующие, где указаны высшие суточные дозы, сказал специалист.

Кроме того, есть вертушки с веществами для изготовления наружных лекарственных форм — лосьонов и мазей. Также к рабочему месту проведена трубка с очищенной водой.

После изготовления лекарственной формы ассистент заполняет паспорт письменного контроля — с дозировкой использованных веществ (на латыни) — и ставит свою подпись. Одну из проверок препарата проводит контролёр, который сравнивает содержание рецепта врача и паспорта контроля. Ещё одна форма контроля — качественный и количественный анализ провизора-аналитика с помощью пипеток, колб и титрованных растворов. Абсолютно все лекарственные формы аптеки подлежат проверке.

С помощью физико-химических, химических реакций всё можно проверить.

Все расчёты сохраняются в журналах контроля, а провизор-аналитик следит за расходованием веществ, реактивов, спирта и психотропных препаратов, качеством дестилированной воды, проверяет внутриаптечную заготовку, детские препараты и глазные капли.

Лекарственные формы для детей и для глаз изготавливаются в отдельной комнате — специальном асептическом блоке. С утра в помещении на полтора часа включается бактерицидная лампа, а также проводится ежедневная обработка дезинфицирующими растворами.

Обязательно сменяются халаты — в предбокскнике человек переодевается. Также описаны правила поведения в блоке, рассказала провизор-аналитик.

Ещё одно помещение «производственного цеха» — дефектарская. Это большой кабинет с двумя шкафами во всю стену, столом с весами и стулом. В ящиках хранятся большие банки с веществами, коробки с маслами и учётная документация.

Для приготовления любой лекарственной формы необходима очищенная вода. Для этого в аптеке есть аква-дестиллятор, который получает воду, затем она отправляется в сборники. Очищенная вода используется в течение суток. В среднем на день хватает 20 литров. Также сотрудники используют автоклав для стерилизации вспомогательного материала, который используют для процеживания растворов, флаконов и лекарственных форм.

И последнее, но не менее важное помещение — моечная стерилизационная комната. Посуда моется согласно инструкции, которая находится перед глазами специалиста постоянно. Она стерилизуется в сушильных шкафах при температуре 180 градусов в течение часа.