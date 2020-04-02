На Урале семью с ребенком уговорили лечь в больницу после поездки в Тайланд

Семейная пара с ребенком жили в Тайланде на протяжении полугода. 26 марта они вернулись домой, 29 марта женщина вызвала скорую, потому что у ребенка поднялась температура. По словам, у ребенка признаки ОРВИ. Мать отказалась ложиться в больницу. После этого из больницы ей позвонил главврач и попытался убедить женщину, что ребенку необходима госпитализация.