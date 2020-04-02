На Урале семью с ребенком уговорили лечь в больницу после поездки в Тайланд
Сегодня, 21:02ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Богдановиче семью из трех человек положили в больницу. После того, как они вернулись из Тайланда, у ребенка поднялась высокая температура, сообщает «Коммерсант».
Сюжеты: Коронавирус
Семейная пара с ребенком жили в Тайланде на протяжении полугода. 26 марта они вернулись домой, 29 марта женщина вызвала скорую, потому что у ребенка поднялась температура. По словам, у ребенка признаки ОРВИ. Мать отказалась ложиться в больницу. После этого из больницы ей позвонил главврач и попытался убедить женщину, что ребенку необходима госпитализация.
Мы захотели остаться дома. Потом мне позвонили из Каменского управления Роспотребнадзора, и интонация уже сменилась! Мне начали угрожать судом! рассказала женщина.
Главврач ЦРБ Богдановича Елена Вдовина пояснила, что после долгих уговоров родители вместе с ребенком согласились лечь в больницу. У них взяты анализы на коронавирус.
Карта распространения коронавируса в России
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