В Алапаевске начальник ОМВД уволился после заседания штаба по коронавирусу
Сегодня, 21:19ОбществоФото: МО МВД России «Алапаевский»
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В Алапаевске после заседания штаба по коронавирусу уволился начальник полиции, сообщают «Вечерние ведомости» со ссылкой на собственный источник.
Начальник МО МВД России «Алапаевский» подполковник полиции Александр Болдырев работал в должности с марта 2019 года. По информации издания, на оперативном штабе 31 марта Болдырев не присутствовал. Вместо него там был его заместитель. На заседании присутствующие подвергли критике работу полиции во время карантина — на улицах не достаточно патрулей, и граждане продолжают гулять по городу. На следующий день Александр Болдырев решил уволиться.
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