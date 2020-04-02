В Алапаевске начальник ОМВД уволился после заседания штаба по коронавирусу

Начальник МО МВД России «Алапаевский» подполковник полиции Александр Болдырев работал в должности с марта 2019 года. По информации издания, на оперативном штабе 31 марта Болдырев не присутствовал. Вместо него там был его заместитель. На заседании присутствующие подвергли критике работу полиции во время карантина — на улицах не достаточно патрулей, и граждане продолжают гулять по городу. На следующий день Александр Болдырев решил уволиться.