Нижний Тагил получит субсидии из бюджета области на ремонт двух школ и спортплощадки
Сегодня, 17:40ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Нижнему Тагилу из регионального бюджета выделят субсидии на капитальный ремонт двух школ и реконструкцию спортивной площадки. Такое решение принято в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
В 2021 году будут отремонтированы школы № 12 в деревне Усть-Утка и № 23 на улице Черных, 86. Кроме того, пройдет реконструкция стадиона рядом со школой № 13. Для этого в настоящее время подготавливаются документы на определение подрядчика. Стоимость восстановления спортплощадки — 20 миллионов рублей, половина из них будет выделена из областного бюджета.
На капремонт школы № 12 в Усть-Утке регион выделит более 26 миллионов рублей, из городской казны уйдет 1,3 миллиона рублей. Для ремонта школы № 23 правительство области направит более 150 миллионов рублей, а местный бюджет — почти восемь миллионов рублей. Подрядчики определятся в ноябре текущего года в ходе конкурсных процедур.
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