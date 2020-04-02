Нижний Тагил получит субсидии из бюджета области на ремонт двух школ и спортплощадки

В 2021 году будут отремонтированы школы № 12 в деревне Усть-Утка и № 23 на улице Черных, 86. Кроме того, пройдет реконструкция стадиона рядом со школой № 13. Для этого в настоящее время подготавливаются документы на определение подрядчика. Стоимость восстановления спортплощадки — 20 миллионов рублей, половина из них будет выделена из областного бюджета.