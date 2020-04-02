Новый порядок оплаты услуг ЖКХ разработала «Единая Россия»

Как пишет kursdela.biz, соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на внеплановом заседании верхней палаты парламента.

По его словам, пандемия повлияла на финансовое благополучие населения страны. «Кроме общего сокращения доходов, людям приходится нести дополнительные издержки в виде возросших счетов ЖКУ, вызванных долгим пребыванием дома. Сегодня нужно ввести особый порядок оплаты ЖКУ и предоставления коммунальных услуг», — сказал Турчак.

Также он добавил, что предложенный комплекс мер создан в соответствии со всеми принятыми поправками к Федеральному закону о защите граждан и территорий от ЧС, обращением главы государства Владимира Путина к населению, а также со списком правительственных поручений по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с эпидемией коронавируса в РФ.

«В партнерстве с Министерством строительства и ЖКХ мы подготовили ряд предложений, которые станут поддержкой большому числу россиян. Это относится, кроме прочего, к договорам на газоснабжение, электричество, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение», — объяснил Турчак.

Согласно инициативам, управляющие компании и предприятия, работающие с твердыми коммунальными отходами (ТКО), не должны начислять пеню в ситуации несвоевременных либо неполных оплат услуг за коммуналку, либо услуг по обращению с ТКО. При этом предприятия не должны вводить ограничения либо временно прекращать оказание услуг в случае неполной оплаты. Кроме этого, предлагается приостановить начисление пени за несвоевременные или неполные взносы на капремонт, платы за жилое помещение. В том числе, нужно освободить людей от обязательств по поверке счетчиков, сообщает сайт «Единой России».

«Полагаю, что озвученные меры позволят сгладить последствия пандемии коронавируса», - сказал Турчак.