Партия «Родина» просит освободить свердловчан от квартплаты на месяц
Сегодня, 18:36ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Свердловское отделение партии «Родина» обратилось к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой освободить жителей региона от квартплаты сроком на один месяц.
Сюжеты: Коронавирус
В открытом письме к главе области представители партии предлагают в апреле текущего года отменить плату за газ, воду, электроэнергию, вывоз ТКО и капитальный ремонт. Причиной этому служит увлечение расходов на ресурсы из-за режима самоизоляции, и как следствие рост квартплаты.
Этa мерa будeт спосoбствовать пoвышению сoциального сaмочувствия житeлей рeгиона и стaнет вклaдом в сoхранение дoстатка семей,отмечается в письме.
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