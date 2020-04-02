Партия «Родина» просит освободить свердловчан от квартплаты на месяц

В открытом письме к главе области представители партии предлагают в апреле текущего года отменить плату за газ, воду, электроэнергию, вывоз ТКО и капитальный ремонт. Причиной этому служит увлечение расходов на ресурсы из-за режима самоизоляции, и как следствие рост квартплаты.