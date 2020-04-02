Почта России доставит апрельские пенсии на дом

Почта России сегодня доставляет пенсии и пособия на дом подавляющему большинству граждан, пишут АиФ.ру. Однако восемь процентов людей все еще обращаются за выплатами в отделения Почты России. Специально для них в апреле оператор организовал доставку средств до двери квартиры, чтобы наиболее уязвимая категория граждан не нарушала режим самоизоляции и не подвергала себя риску.

При выдаче пенсий и пособий работник Почты России должен предоставить отрывную квитанцию, в которой указана исчерпывающая информация по всем видам выплат. В случае если получателя не оказалось дома в час доставки денежных средств, он может сообщить об этом по бесплатному номеру Почты России 8 800 1 000 000 и назвать оператору свой адрес и подходящее время, в которое удобно будет встретить курьера.

Кроме того, связавшись с оператором, можно попросить почтальона взять с собой мобильную кассу. Благодаря терминалу вы сможете оплатить счета ЖКХ, телекоммуникационных компаний и услуги Почты России. Оплата через терминал проводится так же, как на кассе в магазине — средства перечисляются моментально, а после операции выдается чек. Данная услуга сейчас предоставляется бесплатно.

Напомним, в период пандемии коронавируса в Почте России заявили, что будут учитывать потребности граждан в это трудное время. Так, стоимость курьерской доставки на дом была снижена в два раза и упрощен процесс подключения онлайн-магазинов к логистической системе компании.