Полная изоляция, день второй. Что происходит в Нижнем Тагиле
Сегодня вечером, 2 апреля, Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что карантинные каникулы продлены до 30 апреля. В Нижнем Тагиле, как и по всей стране, введен режим полной изоляции. Как прошел второй день в городе, расскажет Tagilcity.ru.
Коронавирусная инфекция заставила страны ввести ограничительные меры, чтобы инфекция не распространялась по их территориям. Так, в России до 30 апреля были продлены карантинные каникулы. Закрыта большая часть предприятий, а работники отправлены на изоляцию с сохранением заработной платы.
В Нижнем Тагиле на данный момент не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. Город пока находится в режиме профилактики. Однако гражданам рекомендуется не выходить на улицу, а если это и требуется, то только до ближайшего магазина, аптеки и для выгула собак.
На Урале, на время изоляции граждан, полицейские автомобили будут ездить по улицам с проблесковыми маячками. Некоторые свердловчане подтверждают информацию. При этом патрульные машины включают записи с просьбой воздержаться от выхода из дома.
В целях предупреждения распространения коронавируса общественный транспорт перед выходом в рейс дезинфицируется. При этом рекомендуется, даже находясь в автобусе или маршрутном такси, соблюдать дистанцию в 1,5 метра.
Кроме того, улицы города обрабатываются дезинфицирующими средствами. Раньше для этих целей использовалась простая вода.
По городу в подъездах домов проводится дезинфекция. Проводится обработка перил, ручек входных дверей, домофонов и лифтов.
А вот в один из подписчиков группы «Черный список Тагила» в соцсети «Вконтакте» возмущен тем, что управляющая компания заставляет жильцов проводить обработку самостоятельно. Однако на объявлении, размещенном на подъезде, нет подписи управляющей организации.
Паблик «[ТТ] Я ♡ НИЖНИЙ ТАГИЛ» тоже «Вконтакте» разместил пост о том, что люди часто спрашивают, можно ли приехать в Нижний Тагил. На данный момент въезд в город не закрыт.
Железнодорожный вокзал также вводит меры по предупреждению распространения коронавируса. В частности, появилась разметка для соблюдения дистанции.
Врачи Нижнего Тагила рассказывают, что, несмотря на отсутствие подтвержденных случаев заболевания, люди при возникновении простуды подозревают у себя коронавирус.
Владислав Пинаев на своей странице в Инстаграм рассказывает об обстановке в городе и просит граждан соблюдать режим самоизоляции. По его словам, все необходимые меры соблюдаются. Пенсионерам помогают волонтеры, а для детей, которые не могут обучаться дистанционно из-за сложного материального положения, получат планшеты и компьютеры. Также он обращается к предпринимателям. Он рекомендует им закрыться и избегать скопления людей.
По последним данным в Свердловской области выявлено 38 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших в России составляет 3 578 человек.