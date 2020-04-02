В Екатеринбурге задержан подозреваемый в поджоге барака, где погибли восемь человек
Вчера, 21:52ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге барака на улице Омской, в котором погибли восемь человек, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказал депутат Алексей Вихарев, 29-летнего молодого человека задержали сегодня после пожара на улице Шефской. Наряду ППС мужчина показался подозрительным. По словам депутата, подозреваемый дал признательные показания, сообщил, что совершил пять поджогов.
Поджоги совершал без какой-либо причины, из удовольствия. По всей видимости, пироман, сказал Вихарев.
В Следственном комитете пояснили, что намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
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