В Свердловской области до 1 июня не будут работать санатории и дома отдыха

Ранее в документе оговаривалось, что простановка деятельности различных заведений продлится до 5 апреля. Губернатор внес изменения в пункт 2-1, запретив бронировать места в санаториях, домах и базах отдыха, гостиницах на курортах федерального, областного и местного значения до 1 июня. До этой же даты приостанавливается работа объектов массового отдыха и горнолыжных трасс.