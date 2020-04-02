В Свердловской области до 1 июня не будут работать санатории и дома отдыха
Вчера, 21:32ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
2 апреля губернатор Свердловской области подписал указ, в котором говорится о приостановке работы пансионатов и домов отдыха до 1 июня, пишет «Облгазета».
Сюжеты: Коронавирус
Ранее в документе оговаривалось, что простановка деятельности различных заведений продлится до 5 апреля. Губернатор внес изменения в пункт 2-1, запретив бронировать места в санаториях, домах и базах отдыха, гостиницах на курортах федерального, областного и местного значения до 1 июня. До этой же даты приостанавливается работа объектов массового отдыха и горнолыжных трасс.
В указ включен список товаров первой необходимости, состоящий из 24 пунктов.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей