В Свердловской области забраковали 80% табачной продукции

В прошлом году было проверено 76 тысяч пачек из них забраковано 62 тысячи. В основном по причине нарушения правил маркировки или отсутствия сопроводительной документации.

На соблюдение антитабачного законодательства сотрудники ведомства за год проверили почти 2,5 тысячи объектов. Из них в 408 выявлены нарушения. Кроме того, на более чем 600 объектах выявлены нарушения законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма. В частности, отсутствовали знаки о запрете курения, табачная продукция реализовывалась близ образовательных учреждений.