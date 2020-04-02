В Свердловской области забраковали 80% табачной продукции
В 2019 году Роспотребнадзор Свердловской области забраковал около 80% от объема проверенной табачной продукции, сообщает пресс-служба ведомства.
В прошлом году было проверено 76 тысяч пачек из них забраковано 62 тысячи. В основном по причине нарушения правил маркировки или отсутствия сопроводительной документации.
На соблюдение антитабачного законодательства сотрудники ведомства за год проверили почти 2,5 тысячи объектов. Из них в 408 выявлены нарушения. Кроме того, на более чем 600 объектах выявлены нарушения законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма. В частности, отсутствовали знаки о запрете курения, табачная продукция реализовывалась близ образовательных учреждений.
Составлено 558 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 464 постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Сумма штрафов составила 7,1 миллиона рублей.