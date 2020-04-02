В Свердловской области закрыли 15 организаций за несоблюдение указа о карантине
Вчера, 23:01ОбществоФото: УФССП России по Свердловской области
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Судебные приставы по решению суда закрыли 15 организаций различной направленности за несоблюдение указов губернатора и президента о введении карантина из-за коронавируса, сообщает пресс-служба УФССП.
Сюжеты: Коронавирус
В Первоуральске были закрыты шесть организаций, в Невьянске кафе «Симба», в Красноуфимске — «Дом быта», в Серове закрыли цветочный магазин, в Красноуральске — магазин женского белья. Также в Кушве среди нарушителей оказались парикмахерская «Эффект» и закусочная «Мали», в Екатеринбурге — автосалон «Автобан-Юг», один из филиалов «СтрижкаШоп» и магазин спорттоваров. Работа всех организаций приостановлена на разные сроки по решению суда.
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