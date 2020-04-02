В Свердловской области закрыли 15 организаций за несоблюдение указа о карантине

В Первоуральске были закрыты шесть организаций, в Невьянске кафе «Симба», в Красноуфимске — «Дом быта», в Серове закрыли цветочный магазин, в Красноуральске — магазин женского белья. Также в Кушве среди нарушителей оказались парикмахерская «Эффект» и закусочная «Мали», в Екатеринбурге — автосалон «Автобан-Юг», один из филиалов «СтрижкаШоп» и магазин спорттоваров. Работа всех организаций приостановлена на разные сроки по решению суда.