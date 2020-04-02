Жители Нижнего Тагила начинают подозревать у себя коронавирус. Что говорят врачи?

Горожане начинают просить сделать им тест на коронавирус Сколько у меня знакомых больных, в том числе в стационаре — тест на короновирус ни у кого из них не взяли. Заболевших или заразных носителей без всяких признаков, считающих себя не заразными, гораздо больше может быть, чем мы видим в официальной статистике. Есть ещё инкубационный период, сколько он может продлиться. Могут и не заболевшие быть переносчиками,пишет в соцсетях многодетная мать Татьяна Важенина.

Ранее журналист «Между строк» Евгения Музяева рассказала читателям, как она пыталась сдать тест на коронавирус. Переболев пневмонией, журналистка продолжала кашлять, и у нее неделю держалась температура 37,4. А 16 марта девушка попросила у терапевта в поликлинике № 4 направление на сдачу анализа на коронавирус, но получила отказ. Через два дня Евгения позвонила в консультационный центр Роспотребнадзора, где ей сообщили, что самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена, и посоветовали вызвать врача из поликлиники на дом.

Специалисты на горячей линии записали данные журналистки и пообещал передать информацию в Роспотребнадзор и областной Минздрав (в то же время специалист консультационного центра сказал, что, поскольку Женя не была заграницей, вряд ли кто-то откликнется). Не дождавшись звонка от Роспотребнадзора или Минздрава, 20 марта Евгения, находясь в поликлинике, позвонила напрямую начальнику Нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Юрию Бармину. Сначала девушка была направлена в кабинет главврача, оттуда — к инфекционисту. Последний пообещал, что к пациентке придут 23 марта. В обещанный день врачи пришли к Евгении и сделали анализ. На сегодняшний день уже известно, что результат отрицательный.

Врач скорой помощи поделился с TagilCity.ru информацией по поводу количества человек, которые вызывают скорую, подозревая у себя коронавирус.

Ко мне сегодня никто не обращался с паникой. В прошлую смену человека два-три было. Хотя я пришел сегодня менять врача, он говорит, что было много. Может еще у меня начнется к вечеру,сказал медик.

Специалисты сами определяют необходимость тестирования Главный врач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников уверил, что специалисты сами определяют необходимость забора анализов на коронавирусную инфекцию. Есть категория пациентов, у которых обязательно нужно забрать анализ на новую коронавирусную инфекцию. Есть категория пациентов, для которых этот анализ не обязателен

Допустим, находится дома человек, заподозрил, что он болеет, обратился за медицинской помощью. Выезжает к нему бригада специалистов или врач участковый приходит. Во время беседы и осмотра пациента ставятся показания. Все, так сказать, на усмотрение специалистов. Наши специалисты действуют согласно нормативным документам, которые есть на сегодняшний день. Если пациенту показано будет, мы обязательно заберем этот анализ, дадим рекомендации по лечению и по режиму,рассказал Овсянников.

Если анализ не показан пациенту, будет назначено лечение, определено, когда врач будет приходить на приемы и пациента наблюдать в домашних условиях. Он также добавил, если у человека подтвердится коронавирус, он будет направлен по маршрутизации, куда определены лечебные учреждения, где пациенты, заболевшие новой коронавирусной инфекцией, находятся на лечении. В области несколько таких больниц, в том числе Городская инфекционная больница Нижнего Тагила,

Главный врач Городской поликлиники № 4 Жанна Климова рассказала, что сейчас приоритет в обслуживании отдается гражданам, находящимся в зоне риска, — пенсионерам и людям с сопутствующими заболеваниями.

Приоритетно мы обслуживаем вызовы пациентов в возрасте 65+, тех, кто имеет сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой, бронхо-легочной системы, сахарный диабет, ожирение. Приоритетно также вызовы обсуживаются по ОРВИ с температурой, с насморком, болью в горле. Если у пациента есть признаки ОРВИ, врачи делают забор на коронавирусную инфекцию, он направляется в лабораторию центра эпидемиологии в Нижнем Тагиле,сообщила Климова.

В Нижнем Тагиле случаев коронавируса не выявлено Климова напомнила, что по данным последней оперативной сводки, подтвержденных случаев в Нижнем Тагиле не было, что является заслугой и жителей города.

В России зафиксировано 3 548 случаев коронавируса, за последние сутки прирост заболевших составил более 700 человек. В Свердловской области подтверждены 38 случаев заболевания COVID-19.