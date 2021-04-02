Число заявок на отлов собак выросло в Нижнем Тагиле и пригороде

Число заявок на отлов собак выросло в Нижнем Тагиле и пригороде
Сегодня, 20:55ОбществоЕвгения СафинаФото: TagilCity.ru
Красноуральская компания ООО «Арсенал», с которой до конца апреля заключен контракт на отлов собак в Нижнем Тагиле и пригороде, не успевает отрабатывать заявки в нормативные 3 дня.

Жители поселка Уралец под Нижним Тагилом рассказали редакции TagilCity.ru, что жаловались в инстанции на своры собак в конце марта. Последний раз территориальная администрация поселка Уралец направила заявку по отлову собак в Службу заказчика городского хозяйства Нижнего Тагила 22 марта. По контракту, ООО «Арсенал» должно отловить животных в течение трех дней с момента получения заявки.

Однако 2 апреля собаки так и продолжают бегать по поселку:

Ничего не происходит вообще. Своры собак как были, так и остались. Бегают не только по окраинам, но и в центре Уральца на улице Ленина. Собаки-то совсем не маленькие, рассказала редакции TagilCity.ru местная жительница.

Скорость отлова объяснили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила большим количеством заявок.

Фото:TagilCity.ru

Заявка будет отработана в порядке очередности. Слишком много, не успевают, рассказали редакции TagilCity.ru.

На неоднократные звонки в компанию ООО «Арсенал» по поводу реальных сроков отлова собак в Уральце журналисту редакции не ответили.

Напомним, прямой договор между службой заказчика городского хозяйства и ООО «Арсенал» из города Красноуральск был заключен в начале февраля 2021 года. Сумма контракта составила 590 тысяч рублей.

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