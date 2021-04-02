Экс-начальнику ГИБДД Нижнего Тагила грозит до четырех лет лишения свободы

Мужчина уже получал 2 года колонии-поселения за вождении в нетрезвом виде, также он являлся виновником ДТП со смертельным исходом в 2018 году. Сотрудниками ГИБДД водитель был доставлен в отдел полиции. Далее он был отпущен по поручению, данным Черновым. Теперь бывшему силовику грозит до четырёх лет лишения свободы.