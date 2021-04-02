Генеральная репетиция парада Победы впервые пройдет днем в Екатеринбурге

Отмечается, что сам парад состоится в уральской столице 9 мая в 10.00. После шествие «Бессмертного полка» пройдет по центральным улицам города, а с 14.00 до 20.00 на площади 1905 года можно будет увидеть историческую хронику и художественные фильмы о советских воинах.