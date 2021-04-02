Генеральная репетиция парада Победы впервые пройдет днем в Екатеринбурге

Однако репетиция пройдет с соблюдением всех мер безопасности. К началу мероприятия на площади 1905 года поставят экраны, динамики и зрительские ряды.
Отмечается, что сам парад состоится в уральской столице 9 мая в 10.00. После шествие «Бессмертного полка» пройдет по центральным улицам города, а с 14.00 до 20.00 на площади 1905 года можно будет увидеть историческую хронику и художественные фильмы о советских воинах.
В конце дня в Историческом сквере запланирован гала-концерт и салют.
Напомним, в Екатеринбурге объявлен месячник подготовки ко Дню Победы. В течение апреля в городе будут регулярно перекрывать улицы, чтобы военные смогли проводить репетиции.