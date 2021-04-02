Главная информационная программа закрылась на свердловском телевидении

Закрыто вечернее информационное шоу «События. Итоги дня», которое шло два часа на телеканале ОТВ более трех лет.
Информационное шоу выходило в прямом эфире по будням с 19:00 до 21:00. Последний эфир состоялся 1 апреля 2021 года. Взамен данного проекта планируется появление новой программы, сообщает управляющая ОТВ Элеонора Расулова.
Пришла пора меняться и уже совсем скоро, в мае, вы увидите новую программу. О том, как будет меняться канал и какие передачи появятся в эфире, можно будет узнавать из нашего Telegram-канала @obltv,заявляет Элеонора Расулова.
Основатель телевизионного шоу Евгений Енин анонсировал новую программу.
Новая программа будет еще круче, у нас уникальная команда, мы вообще все можем. Отдельное спасибо тем шести-семи тысячам гостей, которые побывали у нас в эфире за три года. Ждите звонков от продюсеров с приглашениями, сказал Евгений Енин.
На ОТВ ушел с поста генерального директора Областного телевидения Антон Стуликов, который отработал там одиннадцать лет. Телекомпания на данный момент входит в региональный медиахолдинг вместе с Четвертым каналом и «Студией-41».