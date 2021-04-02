Главная информационная программа закрылась на свердловском телевидении

Новая программа будет еще круче, у нас уникальная команда, мы вообще все можем. Отдельное спасибо тем шести-семи тысячам гостей, которые побывали у нас в эфире за три года. Ждите звонков от продюсеров с приглашениями, сказал Евгений Енин.