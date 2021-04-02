Как записаться в трудовые отряды мэра в Нижнем Тагиле

Местная жительница пожаловалась TagilCity.ru, что не может дозвониться для записи ребенка в трудовой отряд в Нижнем Тагиле. Редакция попросила мэрию рассказать, куда необходимо обращаться в таком случае.

Тагильчанка отметила, что телефоны, указанные на сайте Городского дворца молодежи, всё время заняты. Она опасается, что когда дозвонится, мест уже не останется. Звоним сразу с нескольких телефонов. Итог один — «занято». Не знаем, куда еще можно обратиться, рассказала собеседница редакции. Запись в отряды началась 1 апреля 2021 года. Возможна запись по звонку в отдел социально- правовой поддержки и профилактики МБУ ГДМ по телефонам 8 (3435) 411-020, 89000322934, рассказали редакции в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. На записи работает максимально возможное количество сотрудников, звонки не прекращаются ни на минуту. Необходимо дозваниваться, места еще есть, уточнили в мэрии. Причиной такого ажиотажа в администрации назвали то, что трудовые отряды мэра являются единственной возможностью для подростков трудоустроиться на лето. В первый день записи все стараются дозвониться, чтобы успеть получить место, а их количество ограничено.

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