Киносеансы для медиков возобновлены в СОКБ № 1 в Екатеринбурге

В кинозале, расположенном в учебном корпусе Свердловской областной клинической больницы № 1 в Екатеринбурге, 1 апреля прошел первый за 30 лет киносеанс для сотрудников, сообщает пресс-служба больницы.

Идея о возрождении показа кинофильмов появилась 2,5 года назад. Заведующая музеем больницы Юлия Уколова обратила внимание на хранившийся там чемодан. Как оказалось, это был кинопроектор «Радуга 2». Тайну чемодана помог раскрыть заведующий клинико-диагностической лабораторией СОКБ № 1 Дмитрий Мазеин, который увлекся кино ещё в детстве, так как в школьные годы был киномехаником. Он и стал главным инициатором восстановления киноаппаратной и возобновления киносеансов в больнице, рассказывают в СОКБ № 1. В течение 2,5 лет помещение было отремонтировано и обустроено, а также настроена техника. Показ фильмов Фото: Свердловская областная клиническая больница №1 Юлия Уколова надеется, что кинозал будет полезным не только для сотрудников больницы, но и ее пациентов. Она уточнила, что сеансы планируется проводить регулярно с соблюдением мер по недопущению распространения коронавируса. На данный момент фильмотека насчитывает 22 пленки. Она, по словам Дмитрия Мазеина, пополняется. Он надеется, что «Свердловский областной фильмофонд» окажет поддержку и будет предоставлять картины в аренду.

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